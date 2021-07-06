Три человека погибли из-за наводнения на Кубани

Лежачий больной и женщина с ребенком

Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края.

Это 71-летний лежачий онкобольной, а также 37-летняя женщина с 14 летним ребенком – их машину снесло течением в канаву.

"Машину снесло течением в канаву, она была полная воды, предварительно, погибли от асфиксии", - уточнили в региональной прокуратуре.

На места происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Павел Гвоздев, передает ТАСС.

В Туапсинском районе действует режим ЧС. Накануне прошел сильный ливень и сошел оползень.

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