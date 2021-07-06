Три человека погибли из-за наводнения на Кубани

Лежачий больной и женщина с ребенком
Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края.
Это 71-летний лежачий онкобольной, а также 37-летняя женщина с 14 летним ребенком – их машину снесло течением в канаву.
"Машину снесло течением в канаву, она была полная воды, предварительно, погибли от асфиксии", - уточнили в региональной прокуратуре.
На места происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Павел Гвоздев, передает ТАСС.
В Туапсинском районе действует режим ЧС. Накануне прошел сильный ливень и сошел оползень.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: