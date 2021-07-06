Крушение Ан-26 на Камчатке. Хронология событий

Рассматриваются три версии трагедии

На Камчатке спасатели обнаружили обломки самолета Ан-26, который во вторник утром пропал незадолго до приземления в аэропорту Паланы. Он рухнул всего в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы - фрагменты фюзеляжа есть на склоне сопки и в море. На борту было 22 пассажира, в том числе ребёнок, и 6 членов экипажа - они пока не найдены, поиски приостановлены с наступлением темноты. К месту катастрофы направляются следователи, изъяты образцы топлива и документация. Для выяснения причин создал комиссию Межгосударственный авиационный комитет. Рассматривают три версии трагедии - плохие погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

До взлетно-посадочной полосы Ан-26 не дотянул всего 4 километра. Самолет потерпел крушение при посадке, при заходе на второй круг. К месту назначения из аэропорта Елизово самолёт вылетел почти с двухчасовой задержкой. В пути до поселка Палана – 1:40. На регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского зарегистрировались 22 пассажира, одних из которых - несовершеннолетний. Обслуживали полёт 6 членов экипажа. Всего на борту - 28 человек. Воздушное судно, принадлежащее Камчатским авиалиниям, прошло необходимый предполётный контроль.

В 12:55 по местному времени самолет взял курс на Палану. Городской округ - на противоположном северном конце полуострова, до пункта назначения - почти тысяча километров. Маршрут пролегает над Охотским морем. О каких-либо неполадках экипаж не докладывал, при посадке - за 9 километров до места назначения - Ан-26 перестал выходить на связь.

Поисковая операция началась незамедлительно. К месту крушения на вертолётах направлены спасатели. Район падения обследуют два вертолета и самолёт. В проливе Шелихова работают корабли Тихоокеанского флота. Поиски осложняют метеоусловия - туман и облачность, а также сумерки - на Камчатке уже вечер.

Для родственников организована горячая линия и телефон доверия. В Палану направлены 6 психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС. Пассажиры рейса - в основном, жители поселка. Среди них и чиновники администрации. Глава городского округа Ольга Мохирева. И супруги Андрейкины, оба занимавшие руководящие должности. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

Советский военно-транспортный самолет эксплуатировался почти 40 лет. Сертификат летной годности истекает в конце лета. В разные годы разбившийся Ан-26 принадлежал трем авиакомпаниям. В парке нынешнего оператора состоял на службе с 2013-го. Перед вылетом был технически исправен. Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств крушения.

Похожее авиапроисшествие случилось в Палане 9 лет назад. Самолет Ан-28, летевший из Петропавловска-Камчатского, врезался в гору Пятибратка. Из 14 пассажиров тогда выжили 4 человека. Причиной крушения стало нарушение схемы захода на посадку.

Причиной сегодняшней авиакатастрофы, по основной версии, стали сложные метеоусловия и плохая видимость. Одна часть фюзеляжа обнаружена на склоне горы Пятибратки, вторая - в море.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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