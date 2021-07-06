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На развитие инженерных школ в России выделят почти 36 млрд рублей

14:45
  • вторник
  • 06 июля 2021

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство за четыре года направит около 36 миллиардов рублей на развитие инженерных школ. Об этом во вторник заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе своей рабочей поездки в Томск. Там он пообщался со студентами местных вузов, сообщает "ТВ Центр".
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Премьер отметил: также будет создано порядка 100 экспериментальных лабораторий. А ранее Мишустин посетил особую экономическую зону, где встретился с резидентами. Во время осмотра стендов с продукцией премьер подчеркнул, что необходимы единые требования совместимости при разработках в микроэлектронике. И поручил Минцифры проработать этот вопрос. Глава кабмина также отметил, что в рамках господдержки отрасли в следующем году предполагается выделить около 100 миллиардов рублей.

"Здесь продукция резидентов достаточно сложная - это и дизайн-центры, и продукция микроэлектроники, все виды применения - и в медицине, и в технологиях. Я хочу только пожелать вам удачи и сотрудничества с Томским государственным университетом и другими вузами, которые здесь сосредоточены и помогают вам как и студентами, так и новыми кадрами. Взаимный обмен - это очень важное направление", - отметил Мишустин.

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