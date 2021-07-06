На развитие инженерных школ в России выделят почти 36 млрд рублей

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство за четыре года направит около 36 миллиардов рублей на развитие инженерных школ. Об этом во вторник заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе своей рабочей поездки в Томск. Там он пообщался со студентами местных вузов, сообщает "ТВ Центр".

Премьер отметил: также будет создано порядка 100 экспериментальных лабораторий. А ранее Мишустин посетил особую экономическую зону, где встретился с резидентами. Во время осмотра стендов с продукцией премьер подчеркнул, что необходимы единые требования совместимости при разработках в микроэлектронике. И поручил Минцифры проработать этот вопрос. Глава кабмина также отметил, что в рамках господдержки отрасли в следующем году предполагается выделить около 100 миллиардов рублей.

"Здесь продукция резидентов достаточно сложная - это и дизайн-центры, и продукция микроэлектроники, все виды применения - и в медицине, и в технологиях. Я хочу только пожелать вам удачи и сотрудничества с Томским государственным университетом и другими вузами, которые здесь сосредоточены и помогают вам как и студентами, так и новыми кадрами. Взаимный обмен - это очень важное направление", - отметил Мишустин.

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