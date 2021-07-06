Спасатели обнаружили обломки пропавшего Ан-26

Выживших нет

Обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 обнаружили около поселка Палана.

Предположительно, самолет врезался в скалу при заходе на посадку, сообщил источник "Интерфакса".

По агентства ТАСС, выживших в крушении нет.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

UPD (13:06 мск): В Росавиации подтвердили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

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