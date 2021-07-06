"Единая Россия" подала документы в ЦИК для участия в выборах депутатов Госдумы

Голосование пройдет в сентябре

Во вторник партия "Единая Россия" предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

Всего в списках "Единой России" больше 600 претендентов. Среди них не только политики, но и врачи, волонтёры и общественные деятели, которые активно проявили себя в период пандемии. Некоторые вступили в партию только в этом году. Все кандидаты получили поддержку в ходе предварительного голосования в мае.

"Всех нас объединяет одно - нам небезразлично, как будет жить и развиваться наша страна следующие 5 лет. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего президента, основателя "Единой России", нашего лидера - Владимира Владимировича Путина. И у нашей команды есть одна общая цель - это благополучие и безопасность наших граждан, и это развитие нашей страны", - заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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