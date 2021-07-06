ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" подала документы в ЦИК для участия в выборах депутатов Госдумы

14:46
  • вторник
  • 06 июля 2021

Голосование пройдет в сентябре

Во вторник партия "Единая Россия" предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

Всего в списках "Единой России" больше 600 претендентов. Среди них не только политики, но и врачи, волонтёры и общественные деятели, которые активно проявили себя в период пандемии. Некоторые вступили в партию только в этом году. Все кандидаты получили поддержку в ходе предварительного голосования в мае.

"Всех нас объединяет одно - нам небезразлично, как будет жить и развиваться наша страна следующие 5 лет. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего президента, основателя "Единой России", нашего лидера - Владимира Владимировича Путина. И у нашей команды есть одна общая цель - это благополучие и безопасность наших граждан, и это развитие нашей страны", - заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Партия "Единая Россия"
Партия "Единая Россия"
Партия "Единая Россия" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Единая Россия" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Единая Россия" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Единая Россия" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Единая Россия" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Единая Россия" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.