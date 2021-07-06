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Жириновский похвалил российскую клубнику

14:50
  • вторник
  • 06 июля 2021

Он отметил важность развития отрасли

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал во вторник в одно из крупнейших подмосковных хозяйств, где выращивают клубнику.

Политик отметил важность развития отрасли и подчеркнул: наша клубника полезнее и вкуснее импортной. Жириновский призвал москвичей принять участие в сезонном сборе урожая и поделился рецептом любимого лакомства, сообщает "ТВ Центр".

"Вот там, где я жил в Средней Азии, у каждого грядочка с клубникой всегда есть. Она душистая, из неё и варенье, и морс, и компот, да просто покушать! Великолепная – сладкая, вкусная. Я люблю: булочка белая, тоненький слой масла и клубничный джем – это просто объедение!", - рассказал Жириновский.

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