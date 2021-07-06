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Умер мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

13:30
  • вторник
  • 06 июля 2021

Ему было 92 года

В США скончался всемирно известный мастер игры на дудуке, армянский музыкант Дживан Гаспарян.

Композитору было 92 года. Причина смерти не раскрывается.

"Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром", - написал в своем Facebook внук музыканта Дживан Гаспарян-младший.

Гаспарян один из самых известных исполнителей музыки на дудуке. Он таже написал саундреки для многих голливудских фильмов, среди которых: "Последнее искушение Христа", "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии".

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