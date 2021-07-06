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"Хотела жить долго и счастливо": Бородина рассказала о разводе с мужем

14:48
  • вторник
  • 06 июля 2021

Телеведущая долгое время хранила молчание

Ксения Бородина решила подать на развод со своим вторым мужем Курбаном Омаровым спустя шесть лет брака. Телеведущая призналась, что до последнего пыталась сохранить семью.

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Ведущая и ее муж сейчас живут порознь. Пока Омаров проводит время со старшим сыном, Бородина решила устроить себе отдых в Армении. Звезда опубликовала в Instagram снимки из отпуска и заодно поделилась переживаниями. По словам Ксении, она верила, что сможет прожить с супругом долгие годы. Также она подтвердила, что теперь вновь свободна.

"Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить", - написала Бородина.

Слухи о расставании ведущей со вторым мужем поползли после того, как Омарова стали замечать в ресторанах в компании разных девушек. Одной из них оказалась бывшая участница "ДОМа-2" Тата Блюменкранц, которая, впрочем, отрицает роман с супругом телеведущей.

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