СК рассматривает три версии катастрофы Ан-26 на Камчатке

Начато расследование

Неблагоприятные погодные условия, технические неисправности или ошибка пилотирования могут быть причиной крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Следователи выехали на место происшествия. С места катастрофы взяли образцы топлива. В компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация. Идет допрос свидетелей, сообщили в СКР.

"На второй круг самолет заходил из-за плохой видимости. Завтра начинает работать оперативная комиссия вместе с главой Росавиации и замминистра транспорта", - отметил губернатор региона Владимир Солодов.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи.

Спустя несколько часов обломки самолета обнаружили около поселка Палана. Предположительно, самолет врезался в скалу при заходе на посадку. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

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