ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Новые люди": итоги третьего внеочередного съезда партии

14:48
  • вторник
  • 06 июля 2021

Очередной съезд партии намечен на август

В Москве прошел третий внеочередной съезд партии "Новые люди". На нем были утверждены кандидаты, которые примут участие в думских и региональных выборах - они намечены на сентябрь. Новое поколение политиков пестрит известными именами.

Такого молодого коллектива российская политика еще не видела. Большинству делегатов партии "Новые люди" ещё нет и 40 лет. Вероятно, поэтому их политсобрание не похоже на классический съезд.

"У нас есть актив, который сегодня работает больше чем в 70 регионах. Это люди, которые открыли около 600 избирательных штабов. Ни у одной партии нет столько штабов. Мы развернули больше 2000 политотрядов", - сказал председатель партии Алексей Нечаев.

На думские выборы утверждены 239 кандидатов, среди которых 215 одномандатников. В Хабаровском крае и Ульяновской области партия выходит на губернаторские выборы. По словам кандидата в Госдуму и советника лидера фракции Сарданы Авксентьевой, во время агитации в регионах они будут переводить местные проблемы в публичную плоскость, что неминуемо приведёт к результату.

"Мы везде находим подтверждение наших идей и поддержку наших предложений. Поэтому мы чувствуем себя уверенно, мы идём к победе", - заявила кандидат в депутаты Госдумы.

В списке кандидатов от партии много известных людей. Не только из политики, для которой они действительно новые люди. Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев признаётся – хоть на политической арене он и новичок, у него есть огромный опыт по меньшей мере в трёх областях общественной деятельности.

"Основной упор я буду делать на молодёжную политику. Плюс, у меня есть большой опыт в медиасфере. Очень много проблем накопилось за это время. И нужно начинать, мне кажется, именно с молодёжи", - уверен кандидат в депутаты Госдумы.

В августе планируется очередной съезд партии. На нём будет утверждена предвыборная программа.

Илья Данильцев, Андрей Талалай и Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Съезд партии "Новые люди"
Съезд партии "Новые люди"
Съезд партии "Новые люди"
Съезд партии "Новые люди"
Съезд партии "Новые люди"
Съезд партии "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.