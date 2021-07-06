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В МИД назвали цель провокации британского эсминца в Черном море

14:28
  • вторник
  • 06 июля 2021

Великобритания действовала совместно с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что во время провокации с эсминцем Defender в Черном море Соединенные Штаты и Великобритания пытались вскрыть российскую систему береговой обороны.
Путин назвал очевидной провокацией инцидент с британским эсминцем

"Вашингтон и Лондон, прекрасно осознавая глубину последствий и остроту подобного рода действий, все же пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами", - рассказал замглавы внешнеполитического ведомства в интервью журналу "Международная жизнь".

Ранее во время прямой линии ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, это была очевидная провокация, подготовленная Британией и США. "За несколько дней до этого состоялась встреча в Женеве. Зачем было проводить такую провокацию? Чтобы показать неуважение к выбору крымчан?", - подчеркнул глава государства.

23 июня корабль ВМС Великобритании вторгся в территориальные воды России. Эсминец не реагировал на предупреждения. Российские воды нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

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Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
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