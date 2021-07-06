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В Новороссийске загорелась пятиэтажка (видео)

14:44
  • вторник
  • 06 июля 2021

Жильцов эвакуируют

В Новороссийске загорелся четырехподъездный пятиэтажный дом.

ЧП произошло на проспекте Ленина. У дома загорелась крыша. Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, однако она быстро увеличилась до 750 квадратных метров.

"В 13:45 площадь пожара составила около 750 квадратных метров из-за высокой горючей загрузки", - говорится в сообщении ведомства.

Из горящего дома эвакуировали 120 человек. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. К тушению привлечены 61 человек и 24 единицы техники. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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