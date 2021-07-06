Столичные театры вслед за Большим организуют у себя COVID-free зоны

Речь идет о введении системы QR-кодов

Московские театры, по примеру Большого, рассчитывают ввести систему QR-кодов для допуска зрителей на спектакли. Об этом рассказали в руководстве театра "Мастерская Петра Фоменко" и театра имени Моссовета.

"В настоящий момент идет речь о том, чтобы приступить к реализации билетной продукции на 100% рассадку зала по QR-кодам с начала следующего сезона. Мы открываем сезон 1 сентября. Первый спектакль, если я не ошибаюсь, 9 сентября, и мы сейчас достаточно плотно на эту тему разговариваем. Я считаю, что это очень важный, серьезный прорыв будет в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заявил директор театра "Мастерская Петра Фоменко" Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что с персоналом театра регулярно обсуждаются вопросы вакцинации и разъясняется необходимость этой процедуры. Однако пока не все сотрудники могут привиться по разным причинам.

"Кто-то переболел и пока не понимает, какой вакциной лучше прививаться, у кого-то есть медотводы. Вы знаете, артисты очень сложные. Что касается обслуживающего персонала, с этими людьми мы активно ведем работу, и они как раз прививаются быстрее", - сказал Воробьев.

Худрук театра имени Моссовета Евгений Марчелли также отметил, что поддерживает все мероприятия, которые способны защитить от коронавирусной инфекции как работников театра, так и посетителей.

"Я положительно отношусь к любой идее, которая обеспечит безопасность наших посетителей и наших сотрудников. Насколько она будет реализована — пока сказать не могу, потому что мы активно обсуждаем это сейчас. Но наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются", - заверил Марчелли.

Ранее на сайте Большого театра появилось сообщение, что проход на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые пойдут на Исторической сцене в период с 27 июля по 1 августа, будет осуществляться при предъявлении одновременно с билетом на спектакль документа, удостоверяющего личность посетителя и QR-кода (электронной версии сертификата).

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