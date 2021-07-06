Премьер Словении заговорил о четвертой волне COVID-19 в Европе

ЕС должен вести информационную кампанию в поддержку вакцинации, отметил Янез Янша

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил в ходе выступления в Совете ЕС, что основная задача Любляны и всего объединения сегодня - предотвращение четвертой волны пандемии коронавирусной инфекции в Европе.

"Мы делаем все для подготовки к ней и для того, чтобы она не представила таких проблем и ограничений, свидетелями которых мы были прошлой осенью", - приводит слова политика ТАСС.

Янша также отметил, что ЕС должен организовать и провести масштабную информационную кампанию в поддержку вакцинации. Тот факт, что препараты для профилактики COVID-19 появились в столь короткие сроки, словенский премьер назвал "настоящим чудом".

Как добавил политик, если будущей осенью Европа вновь закроется на карантин, "ущерб будет колоссальным".

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