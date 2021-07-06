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Совбез: в России за пять лет не допустили ни одного крупного теракта

14:43
  • вторник
  • 06 июля 2021

Результативность работы спецслужб возросла

Замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков отметил в беседе с журналистами, что за последние пять лет результативность работы спецслужб и правоохранительных органов России возросла.
Подробности спецоперации ФСБ по предотвращению серии терактов в России

По словам спикера, уровень террористической активности заметно снизился, продуктивно ведется деятельность по выявлению идеологов терроризма.

"За последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта, а количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в десятки раз", - цитирует замсекретаря СБ ТАСС.

Он при этом заметил, что последнее десятилетие характеризовалось динамичным развитием внутренней и внешней обстановки.

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