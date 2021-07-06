Совбез: в России за пять лет не допустили ни одного крупного теракта

Результативность работы спецслужб возросла

Замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков отметил в беседе с журналистами, что за последние пять лет результативность работы спецслужб и правоохранительных органов России возросла.

По словам спикера, уровень террористической активности заметно снизился, продуктивно ведется деятельность по выявлению идеологов терроризма.

"За последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта, а количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в десятки раз", - цитирует замсекретаря СБ ТАСС.

Он при этом заметил, что последнее десятилетие характеризовалось динамичным развитием внутренней и внешней обстановки.

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