ФАС оценила риски роста цен на жизненно важные препараты

СМИ писали, что рост по итогам года составит 8%

В минувший понедельник газета "Коммерсант" написала со ссылкой на исследование ПСБ, что в России рост цен на лекарства по итогам года составит 8%. Публикацию прокомментировали в Федеральной антимонопольной службе. Как отметили в ведомстве, подобные материалы носят манипуляторный характер.

"Цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, регулируются государством и не могут быть выше установленных пределов", - подчеркнули в ФАС (цитата по ТАСС).

Там также уточнили, что в стране сегодня выстроена сбалансированная система ценообразования. Фармпроизводители не имеют возможности завышать цены на жизненно важные препараты, при этом у них есть все условия для сохранения рентабельности производства и поставок.

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