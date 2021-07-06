Светлана Разворотнева: проект модернизации Курьяновских ОС вынесен на общественные обсуждения

Обсуждение продлится до 8 августа

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева прокомментировала начало общественных обсуждений предстоящей реконструкции Курьяновских очистных сооружений и оценила перспективы запланированных изменений. По ее мнению, эти изменения – долгожданные и необходимые.

Ознакомиться с проектом модернизации предприятия и материалами оценки её воздействия на окружающую среду можно на сайте управы района Печатники до 8 августа.

Курьяновские очистные сооружения являются крупнейшими в Европе. Они проходили модернизацию в период с 2011 по 2016 годы. По мнению Разворотневой, новая модернизация обеспечит надежность очистных сооружений не менее чем на полвека вперед и значительно улучшит качество очистки сточных вод.

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