"Вопрос дискуссионный": Памфилова - о снижении возраста для голосования

Это тема обсуждения для специалистов соответствующего профиля

В ходе своего выступления на форуме молодых политологов "Дигория" председатель ЦИК Элла Памфилова оценила возможность снижения возраста для голосования на выборах различного уровня в России.

"Должна быть какая-то логика, надо в целом решить с учетом нынешних демографических тенденций, с какого времени паспорт выдавать, с какого времени в армию идти, с какого времени участвовать в выборах", - приводит комментарий председателя ЦИК РИА "Новости".

Памфилова добавила, что также стоит обдумать, есть ли смысл выделять в данном вопросе муниципальные выборы.

Как уточнила глава Центризбиркома, все это в совокупности - "вопрос дискуссионный для специалистов".

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