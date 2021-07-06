Еще одно нападение в Германии: ранен пассажир в аэропорту Дюссельдорфа

Это уже третий случай за две недели
Как сообщило во вторник агентство DPA, в аэропорту Дюссельдорфа на западе Германии неизвестный напал с ножом на другого человека.
В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Пострадавшего госпитализировали.
О мотивах злоумышленника информации у правоохранительных органов нет.
На прошлой неделе неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в городе Эрфурт. Ранения получили два человека в возрасте 45 и 68 лет.
За несколько дней до этого нападение с ножом произошло в другом немецком городе - Вюрцбурге. 24-летний сомалиец атаковал прохожих, погибли три человека, пятеро пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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