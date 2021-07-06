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Еще одно нападение в Германии: ранен пассажир в аэропорту Дюссельдорфа

15:21
  • вторник
  • 06 июля 2021

Это уже третий случай за две недели

Как сообщило во вторник агентство DPA, в аэропорту Дюссельдорфа на западе Германии неизвестный напал с ножом на другого человека.
Во Франции неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции

В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Пострадавшего госпитализировали.

О мотивах злоумышленника информации у правоохранительных органов нет.

На прошлой неделе неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в городе Эрфурт. Ранения получили два человека в возрасте 45 и 68 лет.

За несколько дней до этого нападение с ножом произошло в другом немецком городе - Вюрцбурге. 24-летний сомалиец атаковал прохожих, погибли три человека, пятеро пострадали.

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