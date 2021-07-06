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В Кремле не поддерживает идею закрытия регионов из-за COVID-19

15:23
  • вторник
  • 06 июля 2021

Но жесткие и оперативные меры нужны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил в ходе брифинга с журналистами ситуацию с распространением в стране коронавирусной инфекции, отметив, что в ряде регионов нужны жесткие меры.
Коронавирусом в России заболели еще 23378 человек

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры. В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее Песков отметил, что сложившаяся обстановка требует от властей и населения ответственности в плане вакцинации. По словам пресс-секретаря, граждане должны осознать чрезвычайность ситуации и подстроить свою жизнь под новые условия.

Во вторник стало известно, что число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 4 миллиона человек (4 006 856).

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