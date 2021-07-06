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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

15:35
  • вторник
  • 06 июля 2021

Глава Минздрава России назвал напряженной текущую эпидобстановку

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.

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Комментируя ход вакцинации в стране, Мурашко сообщил, что в день в России прививаются до 850 тысяч человек. Всего в регионах открыто около шести тысяч прививочных пунктов для вакцинации, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра.

"Вакцинация сегодня идет очень активно", — сказал Мурашко, отметив, что в целом в России отмечается напряженная ситуация с коронавирусом, именно поэтому важно сегодня делать упор на формирование коллективного иммунитета.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 737 летальных исходов - это максимум за все время пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.

Видео: Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса

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