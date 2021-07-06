Путин встретится с Пашиняном в Москве в среду

Будут обсуждаться вопросы армяно-российской стратегической повестки

Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что 7 июля в Москву с рабочим визитом прибудет и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. У него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Пашинян и Путин обсудят вопросы, связанные с армяно-российской стратегической повесткой. Стороны также обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - цитирует сообщение ТАСС.

24 июня между Путиным и Пашиняном состоялся телефонный разговор. Российский лидер поздравил армянского политика с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Кроме того, в ходе беседы был выражен настрой на укрепление российско-армянских отношений.

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