Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Пассажирский самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана

Во вторник пресс-служба МЧС опубликовала видеосъемку с места крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, пишет ТАСС.

Как видно в ролике, снятом с вертолета спасателей, Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. На ее вершине около места крушения видны обгоревшие деревья.

Крушение самолет потерпел днем во вторник. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

ТАСС передавал со ссылкой на источник в экстренных службах, что выживших в авиакатастрофе нет. Поисковая операция продолжается. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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