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В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

15:53
  • вторник
  • 06 июля 2021

Ведомство готово воспринимать критику

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил во время пресс-конференции, что ведомство не обсуждает предложения об отмене ЕГЭ.

"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ", - приводит его слова ТАСС.

При этом Музаев отметил, что необходимо "двигаться вперед" и вносить изменения, если в них возникнет необходимость.

В конце января Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

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