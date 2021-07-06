Число жертв при подтоплениях в Краснодарском крае увеличилось до четырех

Поиски пропавших без вести продолжаются
Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель еще одного ребенка при подтоплениях в регионе, передает ТАСС.
"Девочку нашли погибшей, водителя "Камаза" унесло течением, его поиски продолжаются", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о гибели трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело.
Сильные дожди начались в регионе в воскресенье. Подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram