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Число жертв при подтоплениях в Краснодарском крае увеличилось до четырех

16:15
  • вторник
  • 06 июля 2021

Поиски пропавших без вести продолжаются

Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель еще одного ребенка при подтоплениях в регионе, передает ТАСС.
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"Девочку нашли погибшей, водителя "Камаза" унесло течением, его поиски продолжаются", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело.

Сильные дожди начались в регионе в воскресенье. Подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы.

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