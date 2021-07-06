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Доктор Елена Кац призвала людей старшего возраста вести здоровый образ жизни

16:39
  • вторник
  • 06 июля 2021

В пожилом возрасте необходимо придерживаться базовых принципов ЗОЖ, отметила врач

Главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац провела встречу с пожилыми жителями московских районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево.

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Она рассказала, что, по данным социологов, за последние десять лет число россиян, ведущих здоровый образ жизни, выросло втрое, однако менее половины пожилых людей входит в их число. Врач призвала людей старшего возраста вести здоровый образ жизни.

"Именно в этом возрасте необходимо придерживаться базовых принципов ЗОЖ: отказаться от вредных привычек, придерживаться рационального режима дня, умеренно и сбалансированно питаться, ввести в привычку постоянные умеренные нагрузки в виде физкультуры, скандинавской ходьбы и других физических активностей", - заявила Елена Кац.

Она напомнила о возможности присоединиться к занятиям дистанционно. Кроме этого, отметила мундеп, важно сделать прививку от коронавируса.

По данным исследования ВШЭ, большинство людей старшего возраста пассивно относятся к собственному здоровью. Чтобы Россия оказалась в числе стран с продолжительностью жизни более 80 лет, важно прививать полезные привычки представителям всех возрастных групп.

Ранее Елена Кац предложила открыть пришкольные пространства для горожан, а также расширить перечень услуг социального такси, сделав часть из них бесплатными.

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