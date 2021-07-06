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Путин возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса"

16:37
  • вторник
  • 06 июля 2021

Президент посетил торжества по случаю 300-летия промышленного освоения региона

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемеровскую область на празднование 300-летия образования Кузбасса, передает ТАСС.

Начал свою поездку глава государства с того, что возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса". Это памятник работы Эрнста Неизвестного в музее-заповеднике "Красная Горка" - бронзовая фигура шахтера, в одной руке которого отбойный молоток, другую же он держит возле горящего сердца.

Затем, выступая на торжествах, президент заявил, что власти займутся решением проблем экологии в городах региона.

"Мы, конечно, знаем, что Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться, как минимум, на 20%", - подчеркнул российский лидер.

Путин также заметил, что в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кузбасса должны появиться не менее 40 тысяч рабочих мест. "Не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе", - перечислил президент.

Поздравляя жителей с 300-летием промышленного освоения Кузбасса, глава государства отметил "всех, кто живет и работает здесь сегодня, преумножает достижения и заслуги своих славных предшественников".

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