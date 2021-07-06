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Медведев назвал нынешние отношения России и Китая лучшими в истории

17:02
  • вторник
  • 06 июля 2021

Продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стало очень важным событием

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-саммите Коммунистической партии Китая и партий других стран, поздравил китайских коллег со 100-летием КПК и оценил нынешний уровень отношений между Москвой и Пекином.
Путин поздравил Си Цзиньпина со 100-летием КПК

Как напомнил Медведев, в 1949 году СССР первым установил дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

"И спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия справедливо характеризуются как лучшие в своей истории", - приводит слова главы "Единой России" ТАСС.

Он уточнил, что эти отношения динамично развиваются на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного 20 лет назад. В конце июня Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении срока действия документа, что, по оценке Медведева, стало очень важным событием.

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