Евгений Нифантьев организовал экологический рейд в Братеево

По данным экспресс-анализа, все показатели находятся в норме

В районе Братеево по запросу жителей и члена Общественной палаты Евгения Нифантьева была запущена передвижная лаборатория контроля шума и загрязнения воздуха.

По итогам экспресс-анализа горожанам сообщили, что все показатели оказались в норме.

Уточняется, что жители жаловались на близость Московского нефтеперерабатывающего завода, а также Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

"Наш рейд показал, что в настоящее время оснований для беспокойства нет. К тому же число жалоб жителей Братеево на состояние воздуха за два года сократилось втрое", - отметил Нифантьев.

Прокомментировали ситуацию и экоактивисты. По их словам, подобные замеры важно производить во время горения факела на заводе в Капотне, когда запахи ощутимы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram