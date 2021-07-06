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Евгений Нифантьев организовал экологический рейд в Братеево

16:53
  • вторник
  • 06 июля 2021

По данным экспресс-анализа, все показатели находятся в норме

В районе Братеево по запросу жителей и члена Общественной палаты Евгения Нифантьева была запущена передвижная лаборатория контроля шума и загрязнения воздуха.
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По итогам экспресс-анализа горожанам сообщили, что все показатели оказались в норме.

Уточняется, что жители жаловались на близость Московского нефтеперерабатывающего завода, а также Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

"Наш рейд показал, что в настоящее время оснований для беспокойства нет. К тому же число жалоб жителей Братеево на состояние воздуха за два года сократилось втрое", - отметил Нифантьев.

Прокомментировали ситуацию и экоактивисты. По их словам, подобные замеры важно производить во время горения факела на заводе в Капотне, когда запахи ощутимы.

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