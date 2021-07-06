Москва создала все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19

Пункты вакцинации работают с 08:00 до 22:00

В Москве созданы все необходимые условия для выполнения требований Роспотребнадзора и вакцинации 60% сотрудников столичных предприятий. В пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития во вторник напомнили, где можно пройти вакцинацию:

в поликлиниках по записи;

в павильонах "Здоровая Москва" без записи;

также без записи — в одном из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе.

"Сегодня московские власти предоставляют возможность бесплатной вакцинации в любое удобное время. Пункты вакцинации работают с 08:00 до 22:00 и в любом удобном месте - сеть из более чем 300 пунктов вакцинации охватывает всю Москву", - добавили в департаменте в беседе с АГН "Москва".

Власти Москвы ранее создали горячую линию для помощи предприятиям. Специалисты консультируют по телефону +74951979777.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев пояснил заявил, что московский Департамент здравоохранения выразил готовность рассмотреть возможность выделения специальных временных слотов в павильонах "Здоровая Москва" для вакцинации сотрудников конкретных компаний.

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"Я думаю, что цель вакцинировать до 15 июля 60% сотрудников достижима. И компании к этой задаче очень серьезно относятся. Есть задача обеспечить вакцинацию так, чтобы это не мешало работе бизнеса. Сейчас видна готовность московских властей своевременно реагировать на те вопросы, которые возникают", - уточнил Поповичев.

В пресс-службе российской компании розничной торговли X5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") сообщили, что в рамках исполнения указа главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации компания организовала прививочные пункты в офисах, а также предусмотрела меры материального стимулирования.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов, меры правительства Москвы по ускорению вакцинации помогут вакцинировать 60% сотрудников до 15 июля.

"Сегодня правительство Москвы предложило дополнительные меры по ускорению вакцинации. В частности, были предложены меры по предоставлению слотов в центрах вакцинации, поставки вакцин в коммерческие медорганизации, которые проводят выездную вакцинацию, и выделение специальных людей для непрерывного диалога между властями Москвы и ритейлом. Надеемся, что все эти меры позволят нам увеличить темпы вакцинации, и мы впишемся в сроки", - сказал Борисов.

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