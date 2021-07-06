Врач назвал страну-рассадник новых штаммов коронавируса

Скоро там может быть по 50 тысяч случаев в день

В скором времени Великобритания может стать рассадником новых мутаций COVID-19, заявил доктор Хилари Джонс в эфире канала ITV.

"У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", - заметил эксперт.

Согласно его прогнозу, довольно скоро Соединенное Королевство столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев в день, именно это и приведет к стремительной мутации.

По словам Джонса, дельта-штамм намного заразнее, а полагаться на одну лишь вакцинацию нельзя - нужно сохранять и ряд ограничений.

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