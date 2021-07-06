ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач назвал страну-рассадник новых штаммов коронавируса

17:16
  • вторник
  • 06 июля 2021

Скоро там может быть по 50 тысяч случаев в день

В скором времени Великобритания может стать рассадником новых мутаций COVID-19, заявил доктор Хилари Джонс в эфире канала ITV.

"У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", - заметил эксперт.

Согласно его прогнозу, довольно скоро Соединенное Королевство столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев в день, именно это и приведет к стремительной мутации.

По словам Джонса, дельта-штамм намного заразнее, а полагаться на одну лишь вакцинацию нельзя - нужно сохранять и ряд ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.