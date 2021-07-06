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Определился окончательный состав российской команды на Олимпиаде в Токио

17:39
  • вторник
  • 06 июля 2021

В него вошли 335 спортсменов

Олимпийский комитет России сообщил во вторник, что в окончательный состав российской команды для участия летней Олимпиаде в Токио вошли 335 спортсменов - 150 мужчин и 185 женщин.
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Флаг ОКР на церемонии открытия пронесут Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Что касается отдельных регионов, то больше всего спортсменов в команду делегировали Москва и Санкт-Петербург. Также в этом рейтинге лидирующие места занимают Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

Средний возраст российских олимпийцев - 27 лет. Самой молодой участнице 16 лет (гимнастка Виктория Листунова), самой опытной - 56 (Инесса Меркулова, конный спорт).

Ознакомиться с полным составом можно здесь.

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