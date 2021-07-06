Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

Сто организаций получат гранты из городского бюджета

Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий общественного питания. Первые 100 организаций, которые выполнят требование о завершении вакцинации 60% сотрудников, получат гранты из городского бюджета. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом было объявлено на заседании президиума правительства столицы.

На заседании также рассмотрели меры поддержки ресторанного бизнеса. В первую очередь, общепиту мегаполиса будет представлена отсрочка по уплате арендуемых площадей. Кроме того, кафе и рестораны могут рассчитывать на субсидии, которые они смогут потратить на оплату коммунальных платежей, приобретение нового оборудования и компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса.

Также мэр поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи. Сергей Собянин упростил порядок получения статуса предпенсионера. Он позволяет москвичам от города получать соцподдержку. Теперь документы можно оформить в электронном виде. Срок рассмотрения заявления составит всего три рабочих дня, передает "ТВ Центр".

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