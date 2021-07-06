Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

ПЦР-тест теперь нужно сдать один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется

По данным оперштаба, за сутки в России выздоровели и выписаны из больниц 18 тысяч 441 человек. Заболели - более 23 тысяч. Массовая прививочная кампания продолжается во всех регионах страны. Как отметили в Минздраве, сейчас в день вакцинируются более 850 тысяч человек. Кроме стационарных прививочных пунктов, работает порядка шести тысяч мобильных медицинских бригад. Строго контролируется соблюдение антиковидных мер. Роспотребнадзор во вторник отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.

- QR-код есть у вас?

Ответить сотруднику полиции просто нечего. QR-код обязателен при посещении ресторанов и кафе. Но его нет ни у одного из клиентов этого заведения.

- QR-кода нет. Остальные все убежали.

И это, говорят сотрудники административно-технической инспекции, совсем не единственный случай. Желание поужинать в кафе для многих, видимо, сильнее страха заразиться самому или заразить коронавирусом близких. А владельцев таких мест общепита здоровье их посетителей и вовсе не волнует. Недобросовестных предпринимателей вынуждены наказывать рублем.

"За выявленные нарушения по статье 26.1 КоАП России предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью может быть назначен штраф до одного миллиона рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток", - заявил Андрей Поплавский, главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы.

Это вынужденные меры. Они необходимы, чтобы остановить резкий рост числа заболевших. По последним данным, это еще 23 тысячи случаев за сутки. В 27 регионах страны вынуждены были пойти на ведение обязательной вакцинации для ряда граждан.

Вакцинироваться можно в поликлиниках, торговых центрах и мобильных пунктах. В Кирове такой организовали в городском автотранспортном предприятии. Для водителей и кондукторов прививка обязательна.

"Я водитель автобуса. Сейчас такая обстановка, что лучше привиться, чем потом болеть с осложнениями", - сообщил житель Кирова Владимир Никулин.

В городе Ярцево Смоленской области, по последним данным, уже вакцинировано практически все население 60+. Растет и количество желающих сделать прививку среди молодежи.

"Все опасались, боялись. Но сегодня на порядок больше", - говорит Валентина Птушкина, фельдшер ФАПа.

- Как твое самочувствие, Андрей, расскажи? - У меня все хорошо.

А вот Андрей Торгашов прививки совсем не боялся. Наоборот, сам вызвался быть добровольцем в испытаниях "Спутника V" для детей от 12 до 17 лет. Врачи уже ввели первую дозу. Сейчас Андрей находится под наблюдением специалистов.

"Сын у меня является суворовцем, он ездит между городами. Для меня это тоже немаловажный фактор. Самолеты, поезда. Он участвует в парадах два года подряд. Время такое, что лучше быть защищенным", - уверена мама Андрея Мая Торгашова.

Всего в испытаниях примут участие 100 человек. Они прошли предварительное обследование и диспансеризацию.

"Сегодня, уже когда убедились, что нет никаких противопоказаний, была введена вакцина "Спутник V". Дозировка была подобрана в 10 раз меньше, чем у взрослых. И дальше мы будем следить за состоянием детей", - рассказал Исмаил Османов, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой.

Исследования продлятся год. После этого медики смогут сказать, насколько эффективна вакцина для подростков. Впрочем, сомнений в этом мало. Все последние данные подтверждают: те, кто сделал прививку, болеют гораздо реже и легче тех, кто отказался от вакцинации. А ведь следующий штамм ковида, по словам экспертов, будет еще агрессивнее и опаснее. Поэтому пандемию так важно остановить сейчас. И способ для этого только один - вакцинироваться.

Екатерина Выскребенцева, Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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