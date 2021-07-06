"Аэрографическая болтанка": эксперты высказались о крушении самолета на Камчатке

Трагедия произошла при заходе Ан-26 на посадку

На Камчатке специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета начала расследование причин крушения пассажирского Ан-26. Самолёт, на борту которого было 22 пассажира и шесть членов экипажа, следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. За десять минут до посадки связь с экипажем прервалась. Обломки воздушного судна обнаружены в труднодоступной местности в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы на суше и в море.

- Видишь, где начинается?

Обломков не видно – они могли рухнуть в Охотское море. Но огромный черный след на склоне почти не оставляет сомнений. Здесь – в четырех километрах к северу от аэродрома назначения – прервал полет пассажирский Ан-26. Врезался в скалу. Самолет следовал рейсом Петропавловск-Камчатский – Палана. Вылетел из аэропорта Елизово по графику в 11 утра. Расчетное время в пути – один час сорок минут. За 10 минут до приземления самолет перестал выходить на связь. При этом сигналов бедствия диспетчеры не получали. Предположительно, на этом видео, снятом жителем поселка Палана, зафиксированы последние минуты самолета в воздухе.

- Его будто колбасит в воздухе. Сядет или нет сядет? Ветер нормальный, прямо.

На борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира. Среди них девочка – 2014 года рождения. На Родину летела и глава администрации Паланы Ольга Мохирева. Другой пассажир - Иван Сивак - перед самым вылетом опубликовал фото из аэропорта Петропавловска-Камчатского. Шесть часов – пока пилоты, спасатели и военные вели поиски на суше и воде – знакомые и близкие тех, кто летел в Палану, надеялись на чудо.

"Знал лично пилотов, экипаж с самого детства. Вся Камчатка связана с авиацией, здесь порой не добраться без авиации. Вся Камчатка переживает, очень сложно понять произошедшее. Надеялись до последнего", - сказал житель города Петропавловск-Камчатский Максим Артемьев.

Командиру борта 35 лет. Экипаж компания-перевозчик называет опытным. Известно, что днем во вторник на западном побережье Камчатки были плохие метеоусловия: низкая облачность и туман.

"Трагедия случилась при заходе на посадку. Предположительно, на второй круг самолет заходил из-за плохой видимости. В настоящее время к месту крушения выдвигаются наземные службы для того, чтобы подтвердить, что это именно то воздушное судно, поиски которого велись. После этого можно будет сделать окончательные выводы о происшествии", - заявил Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Летевший в Палану Ан-26Б был собран на Киевском авиационном заводе в 1982 году. В девяностые и нулевые он находился в лизинге и был задействован в миссиях ООН. Девять лет назад самолет прошел капитальный ремонт. Сертификат летной годности истекал 30 августа 2021 года и мог быть продлен. Авиаэксперты обращают внимание не только на сложные метеоусловия на полуострове, но на и сложный рельеф.

"Вулканическая деятельность и горная местность. Это восходящие и нисходящие потоки, аэрографическая болтанка. Заход со стороны моря: что в Петропавловске-Камчатском, что в этом аэропорту, куда он летел - Палана. Поэтому если экипаж лез под облачность, нарушал безопасную высоту, он мог преждевременно снизиться. Предыдущие катастрофы тоже были связаны с метеорологическими условиями, когда экипаж искал землю и нарушал безопасную высоту, а при наличии гор возможно столкновение с земной поверхностью", - заявил Виктор Саженин, заслуженный пилот России.

Сейчас следователи, спасатели и водолазы пытаются найти речевые самописцы и средства объективного контроля, которые позволят восстановить картину случившегося.

"В настоящее время следствием отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия или техническая неисправность воздушного судна. Следственная группа выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, допрашиваются свидетели", - сообщила Дарья Немцева, старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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