Столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free зоны

Попасть в павильоны можно будет только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду

В музее-усадьбе "Кусково" сообщили, что готовы организовать COVID-free зону у себя на территории уже со следующей недели. Предполагается, что попасть в павильоны можно будет только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду.

"Мы понимаем, что это может доставить некоторые неудобства некоторым нашим посетителям, однако это оптимальное решение, учитывая опасность распространения коронавируса", - подчеркнул Сергей Авдонин, директор музея-усадьбы "Кусково".

Идея создания COVID-free зон активно обсуждается и в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Более того, ранее предложение о создании свободных от коронавируса зон поступило из музея-заповедника "Царицыно".

"Сейчас система дорабатывается с тем, чтобы желающий попасть в музей заранее понимал, есть ли у него QR-код, безопасен ли он будет для окружающих", - отметила директор Елизавета Фокина.

С 7 июля, добавила она, QR-коды будут проверяться на входе в музей, на их основании будут пропускать посетителей. Прививки на сегодняшний день сделали около 55% сотрудников "Царицыно".

На территории музея-заповедника, продолжила директор, есть пункт "Моя поликлиника", где можно привиться в порядке живой очереди.

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