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В Москве возбудили 14 уголовных дел о подделке COVID-справок

18:28
  • вторник
  • 06 июля 2021

Это в том числе сертификаты вакцинации от COVID-19

Как сообщили во вторник в главном управлении МВД по столице, за неделю в Москве было заведено 14 уголовных дел по статье о незаконной реализации поддельных медицинских документов.
Чем грозит покупка поддельного сертификата о вакцинации

Уточняется, что это были поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19, медотводы, а также справки об отрицательных ПЦР-тестах и о выявлении антител.

"Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел", - уточнил начальник УИиОС ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Сейчас правоохранительные органы ведут дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов подделки медицинских документов, связанных с коронавирусом.

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