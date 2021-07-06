В Москве возбудили 14 уголовных дел о подделке COVID-справок

Это в том числе сертификаты вакцинации от COVID-19

Как сообщили во вторник в главном управлении МВД по столице, за неделю в Москве было заведено 14 уголовных дел по статье о незаконной реализации поддельных медицинских документов.

Уточняется, что это были поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19, медотводы, а также справки об отрицательных ПЦР-тестах и о выявлении антител.

"Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел", - уточнил начальник УИиОС ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Сейчас правоохранительные органы ведут дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов подделки медицинских документов, связанных с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram