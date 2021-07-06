Лондон: корабли Британии продолжат ходить "через украинские воды"

В Соединенном Королевстве ссылаются на "международное право"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя действия эсминца Defender вблизи берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС Соединенного Королевства продолжат заходить в территориальные воды Украины.

"Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом", - цитирует главу британского МИД ТАСС.

23 июня Defender вторгся в территориальные воды России и не реагировал на предупреждения. Российские воды нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

Президент Владимир Путин назвал случившееся очевидной провокацией, подготовленной Британией и США. Позднее в российском МИД заявили, что целью этой провокации было вскрыть систему береговой обороны России.

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