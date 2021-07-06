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В Санкт-Петербурге задержали эстонского консула

18:45
  • вторник
  • 06 июля 2021

Он получил материалы закрытого характера от российского гражданина

Во вторник вечером Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

"Задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат", - цитирует сообщение ТАСС.

Данная деятельность, добавили в ФСБ, имеет явный враждебный характер по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.

"Будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - уточнили в ЦОС.

Отмечено, что в Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге служат всего шесть консулов, включая Лятте.

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