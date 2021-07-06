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Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ

19:16
  • вторник
  • 06 июля 2021

В знак протеста в связи с нарушением регламента

Во вторник глава российской делегации Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене - сделано это было в знак протеста в связи с нарушением членами ассамблеи регламента.
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"Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", - приводит слова Толстого ТАСС.

Также от участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор пояснил, что в последний момент на обсуждение внесли в нарушение процедурных правил неконструктивные резолюции. Одна из них касалась Белоруссии, другая (от представителей Украины), по словам Джабарова, носила явно антироссийский характер.

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