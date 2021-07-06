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"Хватит, жена ревнует!" Галустян опроверг слухи о романе с сестрой Бузовой

19:40
  • вторник
  • 06 июля 2021

Михаила и Анну связывает лишь дружба и работа

Актер и певец Михаил Галустян опроверг слухи о романе с сестрой Ольги Бузовой Анной. Непроверенную информацию начали распространять в начале июля в СМИ и соцсетях после того, как обоих заметили на вечеринке в Сочи.

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Галустян в беседе с изданием "Стархит" признался, что слухи долетели даже до его жены и та, с его слов, уже начала ревновать. По словам артиста, его с Анной связывают лишь работа и дружба. А вечеринка, как оказалось, прошла в рамках съемок нового клипа Супер Жорика (творческий псевдоним Галустяна - прим. ред.).

"Хватит говорить о моем романе с Аней Бузовой, жена ревнует! Не верьте сплетням. Это мы клип снимали! А с Аней нас связывает дружба. Я её позвал в видео сняться, а вы раздули... Будьте верными и любящими, слушайте хорошую музыку и не верьте слухам" — сообщил певец.

В действительности вот уже более десяти лет сестра Ольги Бузовой Анна находится в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным.  Сейчас пара наслаждается отдыхом в Турции, где Аня отметила 33-летие.

Видео: Ольга Бузова дала интервью программе ТВЦ "Мой герой"

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