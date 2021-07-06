В СК сообщили о гибели более 130 детей в России с начала лета

Основной причиной в ведомстве называют отсутствие контроля со стороны взрослых

По итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным совещания Следственный комитет России сообщил, что с начала лета в стране погибли более 130 детей.

"Бастрыкин с сожалением отметил, что с начала лета в результате происшествий и несчастных случаев в России погиб 131 несовершеннолетний, большинство - в результате несчастных случаев на воде", - сказано в сообщении.

В СК добавили, что больше всего трагических случаев зарегистрировано в Республике Коми, а также в Краснодарском, Приморском и Пермском краях. Основной причиной в ведомстве называют отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых.

От руководителей региональных следственных управлений глава СК потребовал принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения всех необходимых условий детского отдыха.

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