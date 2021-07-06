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Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи

20:04
  • вторник
  • 06 июля 2021

У малыша остановилось дыхание и начались судороги

На рейсе №145 Уфа-Сочи авиакомпании Nordwind произошла экстренная ситуация - после вскармливания потерял сознание младенец, у него остановилось дыхание, начались судороги, передает со ссылкой на перевозчика РИА "Новости".
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"Врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-легочную реанимацию младенцу, в итоге ребенок пришел в сознание", - сказано в сообщении.

Уточняется, что когда на место прибыла скорая, малыш уже спал на руках матери.

Прибывшие врачи отметили, что все действия бортпроводницы были выполнены верно. До конца рейса ребенок находился под контролем.

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