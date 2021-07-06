Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи

У малыша остановилось дыхание и начались судороги

На рейсе №145 Уфа-Сочи авиакомпании Nordwind произошла экстренная ситуация - после вскармливания потерял сознание младенец, у него остановилось дыхание, начались судороги, передает со ссылкой на перевозчика РИА "Новости".

"Врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-легочную реанимацию младенцу, в итоге ребенок пришел в сознание", - сказано в сообщении.

Уточняется, что когда на место прибыла скорая, малыш уже спал на руках матери.

Прибывшие врачи отметили, что все действия бортпроводницы были выполнены верно. До конца рейса ребенок находился под контролем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram