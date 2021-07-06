Минпромторг: Веских причин не выполнить требования о вакцинации у ритейла нет

В столице открыто огромное количество точек вакцинации, сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что торговые сети не видят причин для невыполнения указа властей Москвы об обязательной вакцинации 60% работников до 15 июля. Кроме того, по его словам, сотрудников торговли и общепита будут вакцинировать без очереди.

"Вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит", - отметил замминистра (цитата по АГН "Москва").

Совещание на эту тему с руководством мэрии Москвы, Минпромторга, столичного Департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, торговых сетей и общепита прошло 6 июля.

Евтухов сообщил, что частные медицинские компании, где проводят вакцинацию работников ритейла, также получают вакцину. По его словам, компании X5, например, надо привить порядка 24-25 тысяч человек, "Дикси" - 8,5 тысячи человек.

"То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад, и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации они есть как в поликлиниках - 119, так и в парках на открытом воздухе - их более 50 по всей Москве", - подчеркнул замминистра.

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