Эстонский МИД назвал провокацией задержание консула в Петербурге

Обвинения там считают безосновательными
Задержание Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте было провокацией, заявили в эстонском Министерстве иностранных дел.
"Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - заявил пресс-секретарь ведомства Аари Леммик агентству BNS.
Консул, уточнил Леммик в разговоре с ERR, находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете, после этого последовало задержание.
"Россия выбрала путь конфронтации", - добавил пресс-секретарь.
Он также заявил, что МИД Эстонии осуждает произошедшее.
Ранее во вторник ФСБ объявила о задержании Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от российского гражданина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram