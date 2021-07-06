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Эстонский МИД назвал провокацией задержание консула в Петербурге

20:26
  • вторник
  • 06 июля 2021

Обвинения там считают безосновательными

Задержание Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте было провокацией, заявили в эстонском Министерстве иностранных дел.
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"Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - заявил пресс-секретарь ведомства Аари Леммик агентству BNS.

Консул, уточнил Леммик в разговоре с ERR, находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете, после этого последовало задержание.

"Россия выбрала путь конфронтации", - добавил пресс-секретарь.

Он также заявил, что МИД Эстонии осуждает произошедшее.

Ранее во вторник ФСБ объявила о задержании Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от российского гражданина.

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