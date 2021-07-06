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Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней

20:48
  • вторник
  • 06 июля 2021

Для сообщений о нарушениях опорных стен создадут специальные группы в соцсетях

Янина Павленко, глава городской администрации Ялты, сообщила, что после наводнения на территории города зарегистрировано 600 участков, опасных из-за оползней.
Названы сроки открытия пострадавших от потопа пляжей в Ялте

"Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни", - приводит слова мэра РИА "Новости".

Павленко добавила, что местным жителям следует сообщать о выявленных нарушениях опорных стен и деформациях, для этого создадут специальные группы в соцсетях.

Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. 4 июля вновь начались мощные ливни. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма.

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