Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием региона

У Кемеровской области есть огромный потенциал развития, уверен президент

Президент России Владимир Путин совершил поездку в Кузбасс, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 300-летию с начала его промышленного освоения. В Кемерове глава государства посетил президентское кадетское училище, осмотрел строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, а также возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса". Поздравляя жителей Кемеровской области с праздником, Владимир Путин подчеркнул, что у Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного центра новой экономики Западной Сибири.

Исторические эпохи сменяют друг друга - от древних сибирских шаманов до рудознатцев, обнаруживших здесь месторождение каменного угля три века назад. Грандиозное представление развернулось на крупнейшей за Уралом ледовой арене. Стадион стал главным спортивным подарком Кузбассу к 300-летию.

"Дороги друзья! Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны - 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, всех, кто живет и работает здесь сегодня, преумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, подъем целых отраслей и территорий России невозможно переоценить", - заявил президент России Владимир Путин.

В том числе и здесь, в Кузбассе, ковалась наша победа в Великой Отечественной войне, добавляет Путин. На нацистов тогда работал промышленный потенциал, практически всей покоренной ими Европы, но эту, уже экономическую битву, выиграл советский народ.

"Люди в полную силу проявили свой сибирский, кузбасский характер. Добровольцы и бойцы сибирских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины и совсем молодые ребята, подростки выполняли тяжёлую работу в шахтах и у станков, вместе со всем советским народом приближали и одержали Великую Победу. Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и – хочу подчеркнуть это – сбалансированное, эффективное развитие. Шахтёрская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов – все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьёмся поставленных целей, ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России", - сказал глава государства.

Модернизация БАМа и Транссиба, создание 40 тысяч новых рабочих мест, причем не в угольной промышленности, сокращение вредных выбросов в атмосферу на 20% - все это предусмотрено программой развития региона до 2024 года. Ее реализацию президент обсудил с губернатором Кузбасса. Сегодня край - это не только уголь, который идет на внутренний рынок и экспорт, но и регион природных богатств, комфортный для жизни. Все начинается еще с воздушной гавани - новый терминал Кемеровского аэропорта открыли в конце мая, пропускная способность увеличилась в два раза.

"Этот уникальный объект был построен буквально за один год. Он оформлен в космическом стиле в честь нашего земляка Алексея Архиповича Леонова - первый человек, который вышел в открытый космос", - рассказал Андрей Панов, заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности и транспорту.

К юбилею в регионе возвели две сотни новых домов, в которых уже обживаются многодетные семьи и те, кто стоял в очереди на получение жилья. 45 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. 17 новых детсадов и пять школ. Два года назад в Кемерове открылось президентское кадетское училище, рассчитанное на 900 курсантов.

- Ребенку это до такой степени доступно и интересно, что отсюда тяжело выгнать.

Тот самый советский воин-освободитель, памятник которому стоит в Берлине, кстати, тоже уроженец этих мест - Николай Масалов.

"В 1992 году его, как и многих, лишили при объединении Берлина звания "Почетный гражданин Берлина". Я написал управляющему бургомистру. Мол, верните звание. Он долго не отвечал, потом такой ответ: "Да, мы подвиг признаем, все понимаем, но быть почетным гражданином может только деятель культуры". Мы хотим вот здесь рядом с училищем целиком копию мемориального комплекса", - заявил Сергей Цивилёв, губернатор Кемеровской области.

А еще в Кузбассе возводят Сибирский культурный кластер. Постановки Мариинского театра и шедевры Русского музея - не в Северной, а в областной столице.

- Не надо будет людям ездить ни в Москву, ни в Петербург. Сюда со всей Сибири. Для людей такая возможность есть - детей направить в школы хореографические, музыкальные. Все здесь! Лучшее мировое образование получить.

В Кемерове откроются филиал Московской государственной академии хореографии. Фасад здания, по задумке архитектора, должен напоминать балетную пачку, а еще музыкальную школу, курировать которую будут педагоги консерватории имени Чайковского.

"Реализация этого проекта, конечно, позволит сформировать новый имидж Кузбасса и привлечь, наверное, к Кузбассу особое внимание", - сообщила Марина Евса, министр культуры и национальной политики Кемеровской области.

Сибирский культурный кластер - часть президентского проекта. Создать такие в Кемерове, Владивостоке, Калининграде и Севастополе Владимир Путин предложил в послании 2018 года. Великая сила искусства, считает президент, должна помочь в воспитании подрастающего поколения, сохранении национальной памяти и идентичности. Здесь, в Кузбассе, хорошо помнят слова о том, что "в каждой лампочке, которая горит, находится капля шахтерской крови". А пылающее сердце 12-метрового бронзового шахтера, работы Эрнста Неизвестного ни гаснет ни днем, ни ночью уже много лет.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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