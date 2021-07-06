Более 600 кандидатов: "Единая Россия" подала список в ЦИК

ЕР стала шестой партией, которая подала документы в Центризбирком

Представители "Единой России" подали в Центризбирком документы, необходимые для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, кандидаты - люди самых разных профессий, которым не безразлично, как будет жить страна в следующие пять лет. Всего в федеральном списке единороссов 394 фамилии, по одномандатным избирательным округам от "Единой России" выдвигаются 219 человек.

В этих 13 коробках с символикой "Единой России" - документы, необходимые для регистрации кандидатов в депутаты на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу. В списках - и те, кто давно представляет ЕР, и те, кто баллотируется впервые. При этом всех - и по федеральному списку, и по одномандатным округам - поддержали избиратели в ходе предварительного голосования в мае.

"Всего мы выдвигаем более 600 кандидатов, людей самых разных профессий: врачи, учителя, волонтеры, действующие депутаты Госдумы. Всех нас объединяет одно: нам небезразлично, как будет жить и развиваться наша страна в следующие пять лет. У нас большой процент обновления в этом году. Почти половина кандидатов являются беспартийными", - заявил Турчак.

В первую пятерку федерального списка партии вошли кандидаты, предложенные Владимиром Путиным на съезде "Единой России": министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"За эти годы так сложилось, что все основные решения по вопросам защиты семьи и детства принимались "Единой Россией". Это и расширение использования маткапитала, и различные выплаты льгот, пособий, вплоть до запрета высадки детей из автобуса, не так давно это решение вступило в силу. Конечно, мы активно поддерживали и сами продвигали эти идеи. Настало, наверное, время сделать следующий шаг", - сообщила Кузнецова.

Похожий путь в "Единую Россию" был и у Елены Шмелевой. Сначала - успешное и полезное сотрудничество с партией, теперь - общая программа.

"Вы знаете, так сложилось, что Общероссийский народный фронт и "Единая Россия" по очень многим вопросам находили конструктивные решения и модели, которые действительно помогали. Особенно это стало явно в период пандемии. Это было большое испытание для нас всех, особенно для системы образования, которую я представляю", - рассказала Шмелева.

"Единая Россия" стала шестой партией, которая подала списки в Центризбирком. Перед этим документы тщательно проверили. Теперь проверять бумаги будут уже в ЦИК, на это по закону отводится 10 дней. Дальше - агитация и, собственно, выборы - избиратели будут решать, кто достоин представлять их интересы в Госдуме 8-го созыва.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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