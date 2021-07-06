Движение на подтопленном участке трассы Джубга-Сочи восстановлено

Проезжая часть была подтоплена во вторник утром из-за вышедшей из берегов реки Шапсухо

До четырёх человек выросло число жертв Черноморского циклона, который охватил огромные территории юга России. Судьба мужчины, которого унесло потоком воды, неизвестна, его поиски продолжаются. Из-за ливней на Кубани продлили действие штормового предупреждения до четверга. В трёх районах и трёх городах Краснодарского края, включая Сочи, действует режим ЧС. На ранее размытом участке федеральной трассы Джугба-Сочи восстановили движение, сообщили вечером во вторник в Росавтодоре.

- Вот трасса, вот море. Одно целое болото непонятное.

В болото превратилась не только набережная в поселке Лермонтово Туапсинского района. После ливня, который в эту ночь обрушился на территорию бассейна реки Шапсухо, начались паводки. Грязевые потоки поглотили ключевую инфраструктуру некогда красивейшей горной долины. Кое-где в прямом смысле слова. Вода добралась практически до крыши супермаркета. А федеральная трасса полностью скрыта под мутноватой жижей.

- Тут машина плавает, федеральная трасса…

Участок трассы возле Лермонтова пришлось временно закрыть. Сейчас движение на подтопленном участке федеральной дороги Джубга-Сочи полностью восстановлено.

В зоне сильного подтопления оказались Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также города Горячий Ключ, Сочи и Геленджик. Пострадали сотни домов и участков. Жертвами стихии стали 3 человека, данные о возможной гибели еще двоих проверяются. В Адлерском и Хостинском районах Сочи подъем уровня рек - критический. Жителей попросили собрать необходимые вещи на случай эвакуации. Для оповещения населения о возможных подтоплениях включены сирены.

Но даже в экстренной ситуации, когда люди не знают, за что хвататься и что спасать в первую очередь, когда дома уходят под воду, а машины прямо на глазах уносит потоками, находится время и для помощи тем, кому тяжелее. На этих кадрах прохожие спасают собаку, упавшую в бурный поток.

На помощь жителям подтопленных районов пришли сотрудники МЧС. Откачивают воду с придомовых территории. Для ликвидации последствий разгула стихии привлечена группировка численностью более тысячи человек и почти 450 единиц техники. В селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа родители с двумя детьми оказались в ловушке в собственном доме. Из-за сильного течения спасателям пришлось сооружать веревочную переправу.

Из-за того, что вода в буквальном смысле зашла в дома, 136 человек пришлось эвакуировать. 64 из них остаются в пунктах временного размещения. Власти Кубани пообещали оказать помощь всем пострадавшим от стихии. А вот виновников таких масштабных последствий грозят наказать. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, подтопления происходят раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла бы спокойно уходить, если б на ее пути не было рукотворных заторов. Русла не чистятся, а в поймах, практически на берегу, размещаются жилые дома, административные здания и аттракционы. Администрация Краснодарского края совместно с прокуратурой проверит выданные ранее разрешения на строительство в поймах рек в водоохранной зоне.

Лилия Акиньшина, Никита Васильев. "ТВ Центр".

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