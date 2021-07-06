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В Белом доме заявили, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по кибербезопасности

21:25
  • вторник
  • 06 июля 2021

Очередная встреча готовится на следующей неделе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в ходе брифинга с журналистами во вторник, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности.
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"С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются", - цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что еще одна встреча ожидается на следующей неделе. На уточняющий вопрос спикер ответила, что контакты ведут "представитель американской команды высокого уровня и российские должностные лица высокого уровня".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отказываются вести комплексный диалог по кибербезопасности, хотя Москва к нему готова.

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